50enne materano arrestato a Bitonto dai Carabinieri

La notte scorsa, alle 00.30 circa, l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri della stazione di Bitonto è stata attirata dalla presenza di un’auto sportiva, con una donna a bordo, in sosta in uno dei quartieri noti della città per la facilità di approvvigionarsi di sostanze stupefacenti. I militari hanno atteso nel buio, pronti a monitorare quanto succedeva nella zona. Ad un certo punto è giunto un uomo che, con fare furtivo, è salito sull’auto che è partita velocemente.

La pattuglia dei Carabinieri ha fermato l’auto per un normale controllo, ma l’uomo è uscito dal veicolo e si è dato alla fuga nelle strade circostanti, inseguito dai militari anch’essi a piedi. Ormai braccato, l’uomo si è disfatto di un involucro, ma il gesto non è sfuggito all’occhio dei militari che, dopo aver bloccato con la forza il fuggitivo, riportando escoriazioni di vario genere, sono riusciti a recuperare l’involucro, al cui interno erano contenuti circa 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

L’uomo, un 50enne originario di Matera, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione, ai fini di spaccio, di cocaina. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari nella sua residenza lucana, in attesta di essere a disposizione dell’autorità giudiziaria.