Motocross sulla scalinata del teatro Traetta, sanzionato il conducente

Dopo i fatti di cronaca di venerdì sera 2 luglio, che hanno visto i festeggiamenti post Belgio-Italia tramutarsi in atti di inciviltà urbana e di violazione alle regole del codice della strada, il personale del Commissariato di Bitonto ha prontamente fornito una risposta identificando due motoveicoli di colore arancione, entrambi da cross, tra cui quello che ha impegnato la scalinata adiacente al teatro Traetta mettendo a repentaglio la pubblica incolumità, e ne ha contravvenzionato i relativi conducenti.

Si tratta di due ragazzi bitontini, uno di 25 e l’altro di 28 anni, che sono stati sanzionati per guida in assenza di titolo abilitativo di motoveicoli privi di targhe.

Le due motociclette sono state sequestrate.