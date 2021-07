L’inferno, in attesa del vaccino

Un incubo peggiore di ogni nefasta previsione. Già alle 8.40 il parcheggio della scuola Rutigliano è saturo, e sotto i tendoni parasole la gente è stipata come sardine in barattolo. Un tam tam di domande serpeggia senza risposta. Nessuno ad accogliere chi arriva, nessun filtro, nessun servizio d’ordine. Non c’è fila, non ci sono transenne, nessuna comunicazione su criteri ed eventuali priorità. Benché l’inizio delle somministrazioni sia stato annunciato dall'Asl Bari alle 8.30, mezz’ora prima del solito, la chiamata dei primi venti arrivati avviene alle 9. Una bolgia umana si accalca sempre di più, il caldo si fa asfissiante e c’è qualche malore. Nervosismo e tensione salgono con la temperatura, mentre gli uomini in divisa fanno spallucce.

Solo alle 10.10, con l’arrivo della polizia municipale, si materializzano le transenne e la gente viene messa in fila. I soliti furbi s’infiltrano ma nessuno controlla, e qualcuno scopre solo dopo due ore di coda sotto il sole che oggi non potrà fare il vaccino perché la sua data è slittata ma nessuno gliel’ha comunicato.

Scene incredibili riprese dai cellulari, mentre qualcuno s’infuria e sbraita. Il distanziamento sociale è impraticabile, non tutti indossano la mascherina, acqua e ombra sono un miraggio. La meta agognata è la porta a vetri d’ingresso alla scuola, dopo la scalinata esterna arroventata. Dentro, tutto ordinato e normale.

Fuori, un caos indegno: persone trattate come carne da macello. Disorganizzazione e improvvisazione inscusabili, dopo mesi di campagna vaccinale.