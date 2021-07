Mariotto, rubati due estintori dalla scuola media

La vittoria della nazionale italiana agli europei di calcio ha scatenato euforia e festeggiamenti diffusi nella notte tra domenica e lunedì scorsi. A Mariotto in maniera particolare, come si è potuto evincere dai tanti video diffusi sui social, caroselli di automobili e fumogeni colorati hanno invaso il centro della frazione.

Ma qualcuno si è fatto prendere un po’ troppo la mano, fino ad intrufolarsi in un’aula del plesso scolastico Francesco Speranza vicino a piazza Roma per rubare due estintori, che sono stati poi rinvenuti poco lontano da un'insegnante. Uno degli estintori era completamente vuoto. Il dirigente scolastico ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.

Dai rilevamenti effettuati pare non sia stato sottratto altro, ma resta il fatto che si tratta di una bravata da condannare e totalmente ingiustificata, messa in atto in un edificio pubblico. Un utilizzo sconsiderato degli estintori avrebbe potuto provocare danni alle persone se spruzzati sul corpo.