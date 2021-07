Calcinacci giù dal soffitto, chiuso l'ufficio centrale delle Poste

Un cedimento del soffitto e una pioggia di calcinacci venuti giù, sotto gli occhi esterrefatti degli utenti in fila. È accaduto poco dopo le 13 nell’ufficio centrale delle Poste, in via Garibaldi.

Grande spavento ma nessuna grave conseguenza, secondo le prime notizie.

L’ufficio è stato chiuso al pubblico per essere messo in sicurezza.