Lieve risalita dei contagi a Bitonto: 4 i casi registrati dal 5 all’11 luglio

Il report dell’ASL Bari relativo alla settimana dal 5 all’11 luglio evidenzia alcuni importanti passaggi della campagna vaccinale: il 50% dei baresi vaccinabili (dai 12 anni in su) ha completato il ciclo e il 73% ha ricevuto almeno una dose e, tra questi, la metà dei 20-29enni (50%) e quasi un terzo (29%) dei 12-19enni. Parallelamente si registra una leggera ripresa del tasso di contagi, che passa da 3,7 a 5,3 casi settimanali per 100mila abitanti ma resta comunque contenuto.

La circolazione del virus Sars Cov-2 nell’area provinciale di Bari permane in ogni caso generalmente bassa. I Comuni a zero contagi sono 19, restano a quota 9 quelli con un solo caso settimanale.

A Bitonto si registra una lieve risalita dei contagi: 4 casi la scorsa settimana, a fronte di un singolo caso rilevato nella settimana precedente, e di zero contagi nella settimana dal 21 al 27 giugno. Segno che bisogna tenere alta la guardia e continuare ad utilizzare la mascherina e a mantenere le distanze. Ammontano a 56.306 le somministrazioni di vaccino effettuate, di cui 34.819 prime dosi e 21.487 seconde dosi.

La campagna vaccinale anti-Covid, anche nell’ultimo periodo considerato (9-15 luglio), ha garantito la somministrazione di circa 79mila dosi di vaccino, per un totale di 1.371.511 vaccini iniettati dal 27 dicembre ad oggi. Nelle sole strutture della ASL Bari sono state somministrate 1 milione e 282mila dosi.

Grazie alla quantità ragguardevole di vaccinazioni e alla regolarità e continuità delle somministrazioni, la popolazione vaccinabile dell’area provinciale barese è già coperta per il 73%, mentre esattamente il 50% ha concluso il ciclo vaccinale.

La copertura vaccinale sta avanzando costantemente in tutte le fasce di età, in questa fase in modo particolare tra i più giovani. Adesione elevata nelle decadi 50-59 anni (85% vaccinato con prima dose), 40-49 anni (75%) e 30-39 (62%).

Rilevanti le percentuali di immunizzazione nella popolazione dai 60 anni in su: il 93% ha fatto la prima dose e il 74% ha completato il ciclo.

“È importante continuare ad aderire con convinzione alla campagna di vaccinazione – raccomanda il dg ASL Antonio Sanguedolce – senza trascurare di mantenere un atteggiamento prudente: vaccini e comportamenti corretti (distanziamento, igiene delle mani, uso della mascherina ove necessario) restano gli strumenti principali per contrastare efficacemente la pandemia”.