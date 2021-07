Coronavirus, 80 nuovi casi e nessun decesso. Quasi un tampone su 100 è positivo

Oggi, martedì 20 luglio, in Puglia sono stati registrati 7.764 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 80 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione. Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno resta di 80 casi.

Non è stato registrato nessun decesso.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.789.492 test. 245.889 sono i pazienti guariti. 1.775 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.323, così suddivisi: 95.413 nella Provincia di Bari; 25.639 nella Provincia di Bat; 19.916 nella Provincia di Brindisi; 45.280 nella Provincia di Foggia; 27.253 nella Provincia di Lecce; 39.616 nella Provincia di Taranto; 833 attribuiti a residenti fuori regione; 373 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico odierno è disponibile qui.