100mila metri cubi di rifiuti sversati a Lama Balice, multa da 3 milioni

La Guardia di Finanza di Bari, nei giorni scorsi, ha sottoposto a sequestro un’area di oltre 10mila metri quadrati all’interno del parco naturale regionale Lama Balice di Bitonto, adibita a discarica abusiva.

I militari hanno trovato circa 100mila metri cubi di rifiuti sversati illegalmente, per lo più materiali inerti derivanti da demolizioni edili.

Per il gestore della discarica abusiva, che avrebbe evaso il tributo speciale dell’ecotassa per un milione di euro, è scattata la denuncia e si profilano sanzioni amministrative per circa tre milioni di euro.