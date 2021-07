Voragine in via Caprera, lavori ancora fermi

Da un mese e mezzo il tratto di via Caprera tra piazza Castello e via Marsala è interdetto al traffico. Era il pomeriggio dell’11 giugno quando una voragine si aprì nell’asfalto, per fortuna senza conseguenze.

La strada, che consente a chi arriva a Bitonto dalla provinciale 231 o da Palo del Colle di raggiungere via Traetta e il centro della città, è di solito molto trafficata anche dai pullman.

Il giorno stesso fu disposta un’ordinanza di “divieto di circolazione e sosta per tutti i tipi di veicoli, nella parte di arteria delimitata da apposito transennamento, sino al termine del ripristino del tratto interessato dal cedimento”. Il problema è che i lavori non sono neppure cominciati, nonostante il cartello che li segnala in corso. Dall’Ufficio tecnico del Comune fanno sapere che spettano ad Acquedotto Pugliese, ma nessuna notizia su tempi di avvio e durata del cantiere.

La voragine è stata sigillata e la carreggiata è inaccessibile. Ma intanto monta il malcontento per una chiusura che si prospetta ancora lunga.