Riconversione ex ospedale, Abbaticchio: «Modello per la provincia di Bari»

Si è tenuta ieri al comando di Polizia locale una conferenza stampa per fare il punto sulla riconversione dell’ex ospedale di Bitonto in presidio territoriale di assistenza.

Dopo una breve introduzione del sindaco Michele Abbaticchio, è intervenuto il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce, che ha sottolineato l’impegno dell’azienda nei confronti di Bitonto non solo per l’attenzione al presidio sanitario, ma anche per la gestione della campagna vaccinale nell’hub allestito nella palestra della scuola Rutigliano.

“Gli investimenti sulla sanità territoriale e specialmente sui presidi territoriali di assistenza – ha concluso il dg Asl – sono per noi fondamentali, perché rappresentano un nuovo modello di diagnosi e cura, progettato sulla base delle richieste di servizi sanitari espresse dal territorio di riferimento”.

L’incontro è poi proseguito con una dettagliata relazione della dottoressa Rosella Squicciarini, direttrice del distretto socio sanitario Bitonto-Palo del Colle, sulla organizzazione del distretto e sui servizi erogati, e sulla situazione del personale dal 2019 al 2021. A fronte di 30 pensionamenti – ha detto – le 29 nuove assunzioni hanno permesso di creare ambulatori specialistici di nuova attrazione: ginecologia e ostetricia, medicina fisica e riabilitazione, proctologia, pneumologia, centro di radiologia, urologia, centro di terapia del dolore, reumatologia, diabetologia, consultorio familiare, e una moltitudine di servizi di day service. Non meno importanti gli ambulatori già attivi e le branche specialistiche convenzionate di dermatologia, ortopedia, allergologia, cardiologia, urologia, fisiatria, oculistica, neurologia, pneumologia, endocrinologia, reumatologia e otorinolaringoiatria, alcune di queste con numero di ore implementato.

La conferenza stampa si è conclusa con un nuovo intervento del sindaco Abbaticchio, che alla luce dei dati esposti dalla dottoressa Squicciarini (a suo dire eloquenti di un oggettivo miglioramento dei servizi socio sanitari), ha additato il presidio territoriale di assistenza di Bitonto come modello di riferimento per il futuro della sanità territoriale in provincia di Bari.