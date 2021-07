Schianto sulla statale 96, vittima un sessantenne di Bitonto

Incidente mortale sulla strada statale 96 in direzione Altamura, all`altezza di Modugno. Vittima un sessantenne di Bitonto, alla guida di una Ford Fiesta che si è sarebbe schiantata contro un muretto, senza coinvolgere altre auto. Le cause sono ancora in corso di accertamento

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

