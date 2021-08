Emergenza pronto soccorso, Emiliano chiama a rapporto medici in pensione e di medicina generale

È di ieri l'ordinanza firmata da Michele Emiliano che chiama a rapporto medici in pensione e di medicina generale per far fronte al numero sempre più elevato di accessi nei pronto soccorso della Regione e la carenza del personale in questi reparti.

Nello specifico si è registrato un incremento degli accessi in pronto soccorso nell’ultima settimana (anche di cittadini “sospetti COVID”). Il 4 agosto sono stati registrati 3.040 accessi giornalieri, di cui 3% rossi, 13% arancione, 12% azzurri, 68% verdi e 4% bianchi, con un incremento di circa 700 accessi rispetto al 26 luglio 2021.

Con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2021 - salvo proroga - i Direttori Generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere dovranno urgentemente chiamare in servizio medici di medicina Generale (assistenza primaria e continuità assistenziale), dirigenti medici in servizio presso le unità operative degli ospedali e, se necessario, anche quelli in pensione.

L'arruolamento è propedeutco a garantire i turni dei pronto soccorso, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Inoltre i direttori delle Unità Operative degli ospedali pugliesi dovranno garantire la massima disponibilità di posti letto necessari alla gestione dei ricoveri in emergenza da Pronto soccorso.