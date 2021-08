"Sì" dinanzi al letto del papà malato, gioia e commozione all'Hospice Aurelio Marena

Un momento privatissimo e toccante, raccontato con una delicatezza che commuove. È il matrimonio celebrato dinanzi al letto di un papà malato, per regalargli la gioia di partecipare ad un momento tanto importante nella vita di suo figlio, circondato dalle persone più care e dal personale sanitario.

Riportiamo la notizia e la foto pubblicate sulla pagina Fb dell’Hospice Aurelio Marena, perché rappresentano una straordinaria testimonianza di forza e unione familiare, un’iniezione di coraggio per chi soffre.

"Momenti di grandissima emozione sono stati vissuti nell'Hospice di Bitonto Aurelio Marena della Fondazione Opera Santi Medici.

Un papà ricoverato nella struttura, per le sue gravi condizioni fisiche, ha invitato il figlio e la sua sposa a non rimandare il matrimonio, precisando che sarebbe stato felice di vederli il giorno del fatidico "sì" anche solo per qualche minuto.

E così, dopo la celebrazione, l'amore dei due sposi è stato consacrato ai piedi di questo letto di dolore, dove ha ricevuto la benedizione più bella e più vera perché bagnata dall'emozione di un padre che ha visto coronare il sogno di vedere il suo figliolo dar vita ad una nuova famiglia".