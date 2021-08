Voragine in via Caprera, ieri l'avvio dei lavori

Sono partiti ieri i lavori per rifare interamente i sotto servizi e l'arteria stradale di via Caprera, essenziale per il collegamento a via Traetta a salire da via Modugno. A darne notizia è il sindaco Abbaticchio, via facebook.

“Come ricorderete – scrive – un mese fa fu registrato un cedimento dell'asfalto a causa della perdita di una rete idrica sottostante”.

In realtà la voragine risale all’11 giugno, dunque a due mesi e mezzo fa. L’avvio dei lavori era stato sollecitato da molti cittadini, visto che l’interruzione della strada ha causato numerosi disagi.