​Coronavirus, in Puglia 304 contagi e un decesso

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 304 nuovi casi di contagio da coronavirus su 15.321 test eseguiti e si è anche verificato un decesso.

I nuovi casi sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 77

Provincia di Bat: 45

Provincia di Brindisi: 35

Provincia di Foggia: 51

Provincia di Lecce: 68

Provincia di Taranto: 20

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 9

Al momento si registrano 4.646 persone positive, 238 ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’epidemia si sono verificati 263.031 casi su 3.249.481 di test eseguiti; 251.683 le persone guarite e 6.702 i decessi.

Questa la suddivisione per provincia:

Provincia di Bari: 97.221

Provincia di Bat: 27.333

Provincia di Brindisi: 20.831

Provincia di Foggia: 46.404

Provincia di Lecce: 29.497

Provincia di Taranto: 40.344

Residenti fuori regione: 951

Provincia in definizione: 450