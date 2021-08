Detenuti evasi dal carcere di Trani, continuano le ricerche

Continuano le ricerche dei due detenuti evasi lo scorso 26 agosto dal carcere di Trani. I poliziotti della squadra mobile della questura della BAT, con il coordinamento della Procura di Trani, stanno lavorando nel più stretto riserbo.

I due evasi, che sono riusciti a fuggire scavalcando il muro di cinta dell’istituto di pena, sono il 22enne Daniele Arciuli e il 28enne Giuseppe Antonio De Noja. Il primo si trovava in carcere per l'omicidio di Gaetano Spera, assassinato a 22 anni il 25 marzo di sei anni fa nella villa comunale di Giovinazzo. All'epoca dei fatti, Arciuli aveva 16 anni e fu arrestato il 30 luglio 2015 con l'accusa di essere coautore del delitto. A condannarlo fu il tribunale per i minorenni, con fine pena nel novembre 2024. Spera fu assassinato nell'ambito di un regolamento di conti legato al controllo delle attività di pesca nelle acque antistanti Giovinazzo e Santo Spirito.

Giuseppe Antonio De Noja, invece, era in carcere dal 2017 (con il fratello Giovanni anch’egli detenuto a Trani) perché considerato autore di sette rapine compiute ai danni di alcuni gestori di distributori di carburante nei quartieri baresi di Palese e Santo Spirito e di Bitonto.

Secondo quanto ricostruito finora, i due sarebbero riusciti a eludere la sicurezza e a fuggire scavalcando il muro di cinta durante l'ora d'aria, poco dopo le 15.