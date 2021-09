Braccianti come schiavi: 25 euro per otto ore di lavoro

Percepivano paghe di 25 euro, in parte in nero, per raccogliere finocchi, cavoli e patate dalle 7 alle 15. Prendevano 5 euro in più se l`orario era prolungato fino alle 19. È la condizione di sfruttamento denunciata da nove lavoratori, uomini e donne tra i 44 e i 23 anni, originari di Pakistan, Senegal, Gambia, Romania e Somalia.

Due di loro hanno confermato di vivere in "autentici tuguri", come li definiscono i giudici, messi a disposizione dal datore di lavoro. Nell’inchiesta la Procura di Bari ha raccolto testimonianze, intercettazioni e video che "mostrano – si legge negli atti – locali fatiscenti e assolutamente indegni".

"La torre dove io abito – ha raccontato uno dei braccianti alloggiato in una struttura in muratura all`interno del fondo agricolo dove lavorava a Bitonto – è costituita da una sola stanza senza bagno e senza acqua. Per il bagno usufruisco dei terreni circostanti, mentre per l`acqua vado in bici e riempio bidoni da cinque litri dall’acqua pubblica".