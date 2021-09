Un cartello improvvisato, affisso di recente al cancello d’ingresso, informa su giorni e orari di apertura e l’ha ribattezzato Parco dello Sport. E tale è, il complesso in via Nicola Piacente alla periferia di Bitonto, che ospita la piscina comunale, una tensostruttura polisportiva ed un pistino di atletica leggera, oltre ad un’area attrezzata dove allenarsi e zone a verde.

Lo frequentano ogni giorno persone di tutte le età: bambini che corrono, famiglie, runner e jogger, gruppi di ragazzi che scolpiscono i muscoli a suon di musica…Un contenitore dello sport outdoor alla portata di tutti, luogo di gioco, relax e svago.

Peccato che la manutenzione sia a dir poco trasandata. Bottiglie di plastica accumulate da tempo, cartacce, un solo cesto per i rifiuti stracolmo, alberi rinsecchiti, vegetazione incolta e cespugli spinosi. Un’immagine di sconfortante abbandono, che testimonia mesi d’incuria. Una cartolina desolante immortalata nella nostra gallery, che stride con i proclami di “attenzione alle periferie” dell’amministrazione comunale.

È vero, i rifiuti vengono abbandonati dai frequentatori del parco, ma non tutti hanno la sensibilità e la pazienza di portarseli dietro per gettarli nel primo cassonetto utile o a casa. Ad ogni modo, il parco non viene ripulito da mesi, e la sporcizia continua a crescere. Anche il verde non vede interventi di irrigazione e cura da lungo tempo.

Il Parco dello Sport è un esempio lampante di sciatteria, di una manutenzione discontinua e approssimativa che butta alle ortiche il bello e il buono costruito a fatica.