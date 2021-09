La difesa di Gianpalmo: “Non aveva intenzione di uccidere"

L’accusa, per Fabio Gianpalmo, che si trova in stato di fermo, è di omicidio volontario aggravato dall’uso di tecniche di combattimento. Il suo avvocato, Giovanni Capaldi, ha dichiarato che il 20enne bitontino "si sente davvero smarrito, il suo primo pensiero è andato alla vittima, non aveva alcuna intenzione di uccidere quell`uomo e si dice pentito di quanto accaduto".

Gianpalmo, reo confesso, è accusato di aver ucciso il 40enne Paolo Caprio colpendolo con tre pugni al volto durante un litigio in una stazione di servizio. Il pm della Procura di Bari che coordina le indagini, Ignazio Abbadessa, nelle prossime ore chiederà la convalida del fermo e il 20enne comparirà dinanzi al gip per essere nuovamente interrogato.

Si attende inoltre il conferimento d’incarico per l`autopsia, che sarà eseguita al Policlinico di Bari dal medico legale Sara Sablone.

Il delitto è stato interamente ripreso dalle videocamere di sorveglianza della stazione di servizio su via Modugno. Stando a quanto ricostruito e confessato da Giampalmo, l’aggressione è maturata in pochi istanti e per futili motivi, poiché Caprio e un suo amico “avevano guardato troppo a lungo le loro donne, sedute vicino al bar della stazione di servizio”.