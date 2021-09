Oggi i funerali di Paolo Caprio, è lutto cittadino

Saranno celebrati oggi alle 16, nella Basilica dei Santi Medici, i funerali di Paolo Caprio, il 41enne morto all`alba di domenica dopo essere stato aggredito dal ventenne Fabio Giampalmo. Per l’occasione il sindaco Michele Abaticchio ha proclamato il lutto cittadino.

La salma dell’imbianchino è stata restituita ieri sera alla famiglia, dopo che la dottoressa Sara Sablone dell`Istituto di medicina legale del Policlinico di Bari ha effettuato l’autopsia, su disposizione del pm Ignazio Abadessa. L’esame ha ribadito come il decesso di Caprio sia stato causato da un trauma cranico ma non è ancora chiaro se dovuto ai tre pugni ricevuti in pieno volto o al successivo impatto con il marciapiede. Serviranno novanta giorni per stabilirlo, attraverso gli accertamenti istologici e altri esami.

L’aggressione è avvenuta davanti al bar di una stazione di servizio, dopo uno scambio di battute tra Caprio e un amico e il gruppo di cui faceva parte Giampalmo. La convalida del suo fermo è fissata per oggi, quando il ventenne sarà sottoposto ad un nuovo interrogatorio nel carcere di Bari da parte del giudice per le indagini preliminari, che deciderà se applicare la misura cautelare e per quale reato, se omicidio volontario o preterintenzionale.

L’accusa al momento è di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dall’utilizzo di tecniche di combattimento: essendo l’aggressore un esperto di arti marziali, avrebbe sferrato quei pugni con l`intenzione di uccidere. Gianpalmo si è detto pentito dell`aggressione ma i carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire esattamente l’accaduto e cercare di identificare l’uomo che era con Caprio e che potrebbe risultare un testimone fondamentale.