Arrestato scippatore seriale, è un bitontino di 21 anni

Uno scippatore seriale 21enne è stato arrestato nei giorni scorsi dai poliziotti del Commissariato di Bitonto, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.

Il giovane è accusato di furto con strappo aggravato e continuato. I fatti si riferiscono a diversi episodi avvenuti nel centro di Bitonto l’inverno scorso, quando aveva creato il panico con numerosi scippi e borseggi. Ben otto le vittime, prevalentemente donne, che il giovane bitontino aveva preso di mira in circa tre mesi, agendo sempre con le stesse modalità: in alcuni casi le sorprendeva alle spalle e strappava loro le borse, in altri si avvicinava a ignari ragazzini e, con la scusa di farsi prestare i loro telefoni cellulari, li sottraeva con violenza e scappava via.

Gli agenti del Commissariato sin dai primi episodi si sono attivati per svolgere le necessarie indagini e, in breve tempo, hanno raccolto incontestabili indizi a carico dello scippatore seriale, che hanno portato alla misura cautelare.