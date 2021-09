Incendio in autorimessa in via Fermi, 5 veicoli in fiamme

Due auto, due scooter e una bici elettrica in fiamme: è il bilancio dell`incendio che, la notte scorsa, è divampato in un’autorimessa privata in via Fermi, a Bitonto.

Le fiamme avrebbero danneggiato anche il sistema fognario e l’esterno del palazzo al di sopra del locale. In attesa della perizia da parte dell’ufficio tecnico comunale, gli inquilini sono stati invitati, precauzionalmente, a lasciare le proprie abitazioni.

Il rapporto dei vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, darà maggiori informazioni sull’origine del rogo. Gli agenti del commissariato di polizia stanno verificando la proprietà dei veicoli per allertare i possessori. I poliziotti hanno anche acquisito le immagini di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.