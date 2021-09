Arresto per estorsione e divieto di avvicinamento per due bitontini

Sarebbe arrivato a picchiare la madre per estorcerle del denaro per comprare droga. I Carabinieri della stazione di Bitonto hanno arrestato un 52enne bitontino, da tempo senza lavoro, che ogni giorno andava a casa della madre per estorcerle soldi. La donna, di 88 anni, oramai stanca delle richieste e delle persecuzioni del figlio, ha cercato più volte di farlo ragionare, ma senza riuscirci. Stanca delle continue minacce, si è decisa a raccontare tutto ai Carabinieri, che immediatamente hanno rintracciato l’uomo, ancora in stato di alterazione psicofisica nella sua abitazione. Bloccato, il 52enne è stato dichiarato in arresto e accompagnato nella casa circondariale di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sempre i Carabinieri di Bitonto hanno eseguito un’ordinanza applicativa di una misura cautelare nei confronti di un 54enne. L’uomo non accettava la fine della relazione con l’ex compagna, e da diversi mesi la perseguitava seguendola in auto, minacciandola in più occasioni ed infastidendola anche sul luogo di lavoro. I fatti sono stati ricostruiti dai militari, che hanno riferito della vicenda all’autorità giudiziaria. Ne è conseguita la misura del divieto di avvicinamento alla donna, eseguita dai Carabinieri di Bitonto.