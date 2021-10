Agguato dopo Bitonto-Sorrento, solidarietà neroverde ai tifosi campani aggrediti

Deplorevole atto di violenza dopo la partita Bitonto-Sorrento di domenica, terminata 1-1. Secondo quanto ricostruito, alcuni bitontini armati di bastoni avrebbero danneggiato due automobili di tifosi sorrentini e ferito uno di essi mentre si trovavano a circa 4 chilometri dallo stadio “Città degli Ulivi” sulla via del ritorno in Campania.

Ieri, all’indomani della vicenda, è giunto il messaggio di solidarietà da parte dell’Us Bitonto Calcio che, attraverso un comunicato stampa, “si dissocia fermamente dagli incresciosi episodi di violenza ai danni dei tifosi del Sorrento, giunti ieri (domenica 3 ottobre, ndr) allo stadio Città degli Ulivi per assistere alla partita tra Bitonto e Sorrento, e vittime al termine della gara, sulla via del ritorno verso la Campania, di un vile agguato sulla s.p. 231 da parte di alcuni soggetti non ancora identificati”.

“La società neroverde condanna con fermezza e stigmatizza ogni forma di violenza – continua il comunicato neroverde – che nulla ha a che vedere con lo stile e il modo di fare calcio portato avanti in questi anni. Sin dal primo giorno, l’impronta che il presidente Francesco Rossiello e tutti i componenti della società hanno voluto dare è quella di un calcio sano, basato sui principi del rispetto, del fair play, dell’accoglienza e dell’ospitalità, rendendo lo stadio Città degli Ulivi un luogo accessibile anche per donne, bambini, famiglie. E queste forme di violenza non sono ammissibili e tollerabili in un percorso di crescita anche e soprattutto culturale, portato avanti dalla società. Nel rivolgere la piena solidarietà e la totale vicinanza ai tifosi del Sorrento vittime dell’agguato, e nel rivolgere gli auguri di pronta guarigione al sostenitore ferito, costretto a ricevere le cure mediche del caso, l’US Bitonto Calcio desidera ricordare e rinsaldare gli ottimi rapporti che intercorrono con la società rossonera campana ed il presidente Giuseppe Cappiello, esempi di cordialità, garbo ed eleganza”.

Dopo essere stato medicato all’ospedale Di Venere di Bari, l’uomo è stato dimesso ma la Polizia sta cercando di ricostruire la vicenda e, a tal proposito, la società neroverde “auspica che le indagini in corso possano portare quanto prima a ristabilire la verità, per far prevalere ancora una volta i valori della giustizia e dello sport, in quanto simili gesti arrecano grave danno all’immagine stessa della società”.