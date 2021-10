Azione di pulizia in via Togliatti Copyright: Antonio Dresdi

Azione di pulizia in via Togliatti Copyright: Antonio Dresdi

Azione di pulizia in via Togliatti Copyright: Antonio Dresdi

Azione di pulizia in via Togliatti Copyright: Antonio Dresdi

Un impegno perseverante per un obiettivo importante: ripulire la città. È quello che anima i volontari di VogliAMO Bitonto Pulita. “Duri” come acqua capace di scavare la pietra.

La goccia d'acqua è apparentemente un qualcosa d’insignificante, mentre la roccia simboleggia forza e durevolezza, resistendo alle intemperie. Non a caso, l’espressione latina “Gutta cavat lapidem” viene riferita all’indirizzo di una persona impegnata a realizzare qualcosa di grande, invitandola ad andare avanti con tenacia e perseveranza perché la goccia, con il suo lavoro costante ed incessante, prima o poi scalfirà la roccia.

Dopo il lunghissimo periodo di calura estiva, il movimento di liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita ha ripreso le giornate di pulizia. Sabato scorso i volontari si sono dati appuntamento davanti al supermercato Alter Discount di Bitonto, che ha fornito bevande e sacchi per rifiuti. E sono partiti per la propria “spedizione” di clean-up in via Palmiro Togliatti, proseguendo per l'ex Contessa e arrivando fin nella zona perimetrale della struttura. Impressionante la quantità di bottiglie di birra ritrovate e raccolte ai margini della strada e nelle campagne limitrofe, oltre ad una grande quantità di microplastica recuperata con minuziosa pazienza.

Il positivo colpo d'occhio e i messaggi di stima ricevuti hanno ricompensato e dato nuova energia ai volontari di VogliAMO Bitonto Pulita.

Per restare aggiornati sulle prossime iniziative di sensibilizzazione sui temi ambientali e contro l'incivile pratica dell'abbandono di rifiuti, in programma il 16 e 17 ottobre, basta visitare la pagina facebook del movimento.