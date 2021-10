A Bitonto niente pioggia, ma in Puglia è ancora allerta gialla

Dalle 20 di ieri e per le successive 24 ore, la Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, “con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli”.

Benché l’analoga allerta di ieri abbia “risparmiato” Bitonto, dove non c’è stata pioggia, dall’associazione SASS Puglia giunge l’invito a non sottovalutare i messaggi di allerta, e a visitare il sito internet www.sasspuglia.it per rimanere sempre aggiornati e consultare le norme di autoprotezione.