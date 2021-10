Poche ore di pioggia, e via Caprera è di nuovo un colabrodo

Non c’è pace per via Caprera. La traversa di via Traetta, rimasta bloccata per tutta l’estate a seguito del cedimento di una porzione d’asfalto per una perdita nella rete fognaria, a settembre è stata finalmente interessata da lavori di ripristino da parte di Acquedotto Pugliese. Ma sono bastate le piogge abbondanti di queste ore per ridurla di nuovo a colabrodo.

“Dopo mesi di disagio che soprattutto noi residenti della zona siamo stati costretti a subire – denuncia un cittadino – non è accettabile che, a distanza di una settimana dalla posa dell’asfalto, dopo un giorno di pioggia il manto stradale abbia ceduto nuovamente. Solo per puro caso la mia auto non è stata coinvolta nel cedimento”.

“Non c'è bisogno di essere ingegnere – aggiunge – per capire che l'asfalto provvisorio, con l'inizio della stagione piovosa, avrebbe ceduto. Bisognava terminare tutto in modo definitivo, e invece siamo di nuovo alla Bitonto Dakar”.