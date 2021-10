Coronavirus, in Puglia 134 contagi. Nuova impennata dei tamponi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 134 nuovi contagi da coronavirus, ma nessun decesso. Effettuati 21.315 tamponi, quasi il doppio rispetto ai giorni precedenti l’entrata in vigore del green passo obbligatorio per i lavoratori.

Questa la suddivisione per provincia:

Provincia di Bari: 20

Provincia di Bat: 23

Provincia di Brindisi: 7

Provincia di Foggia: 25

Provincia di Lecce: 43

Provincia di Taranto: 14

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 0

Attualmente in Puglia risultano 2.170 persone positive; 134 quelle ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia in Puglia sono stati registrati 270.367 contagi totali su 3.895.676 test eseguiti; 261.382 le persone guarite e 6.815 i decessi.

Questa la suddivisione per provincia:

Provincia di Bari: 99.022

Provincia di Bat: 28.288

Provincia di Brindisi: 21.420

Provincia di Foggia: 47.630

Provincia di Lecce: 31.478

Provincia di Taranto: 41.052

Residenti fuori regione: 994

Provincia in definizione: 483