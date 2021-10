Mentre manca mezz’ora alle 7 e svaniscono le ultime ombre della notte, Bitonto si risveglia col vocìo sommesso dei pellegrini e dei fedeli più mattinieri, già in cammino verso piazza XXVI Maggio. Transennata e presidiata da forze dell’ordine e volontari, la piazza dei Santi Medici è una grande chiesa all’aperto, con l’altare rischiarato da una fiaccola e da luminarie sobrie come questa Festa in tono minore, senza processione per il secondo anno consecutivo a causa delle misure anti Covid.

Si respira un più intimo raccoglimento, un caos calmo dai ritmi più lenti e dai suoni attutiti, senza ceri e candele. Le compagnie arrivano a piedi a Bitonto per l’appuntamento irrinunciabile della terza domenica di ottobre: un rito che si ripete da sempre, portando in città il popolo dei devoti ai santi Cosma e Damiano. Le loro statue, belle e splendenti, disposte ai piedi dell'altare in basilica, guardano benevole i fedeli, gli ammalati, il gruppo di camminatori giunto da Bisceglie che intona il canto per i santi guaritori: “Evviva i santi Cosma e Damiano, beato quel tesoro che avete in mano”.

Dagli occhi di ognuno si leva una preghiera muta. Don Vito Piccinonna, il parroco rettore, saluta i fedeli nella basilica aperta già dalle 5 del mattino, raccomandando di tenere la mascherina per cautelare se stessi e le persone più fragili.

La Festa dei Santi Medici ha avuto la sua benedizione.

Le celebrazioni eucaristiche si susseguiranno ogni ora, fino a mezzogiorno, e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Alle 19 la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, momento clou della festa religiosa.