Ladro d’auto in trasferta a Cassano, arrestato 26enne di Bitonto

È accusato di aver rubato un auto a Cassano delle Murge, lo scorso 30 luglio. Un 26enne bitontino è stato arrestato dai carabinieri di Cassano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese.

All’alba del 30 luglio scorso, il giovane insieme ad altri due complici, tutti a volto coperto, dopo aver individuato un’autovettura parcheggiata in via Pio XII, sotto casa del proprietario, se n’erano impossessati fuggendo in direzione di Bitonto.

Le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione, avviate immediatamente attraverso l’esame delle telecamere pubbliche e private installate nei pressi del luogo in cui era stato compiuto il furto, hanno permesso di individuare uno degli autori del furto, sebbene travisato, e di documentare alcuni segni distintivi dell’abbigliamento che indossava. Assunti diversi indizi che conducevano ad identificarlo, anche grazie a un esame di soggetti gravati da precedenti penali specifici e provenienti dall’area in cui gli autori si erano diretti subito dopo il furto, nell’abitazione del 26enne bitontino è stata eseguita una mirata perquisizione nel corso della quale venivano rinvenuti e sequestrati alcuni capi di vestiario compatibili con quelli indossati dall’autore del furto. Tali ulteriori indizi di colpevolezza sono stati condivisi dalla magistratura inquirente, che ha richiesto nei confronti del giovane un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per furto aggravato in concorso.