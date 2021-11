Focolaio Covid a Villa Giovanni XXIII, Procura Bari chiede archiviazione

La Procura di Bari ha chiesto l’archiviazione per sette procedimenti relativi ad altrettante Rsa ed Rssa dell`area metropolitana di Bari, dove durante la pandemia sono scoppiati focolai Covid che hanno provocato la diffusione del contagio tra centinaia di anziani ospiti e il decesso di decine di loro.

Nei fascicoli d`inchiesta la Procura ipotizzava, a carico di ignoti, i reati di epidemia colposa, lesioni personali e omicidio colposo. Le indagini dei carabinieri del Nas, coordinate dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli con i sostituti Baldo Pisani e Grazia Errede, riguardavano sette strutture per anziani: Villa dei Pini a Cassano delle Murge, Fondazione Villa Giovanni XXIII a Bitonto, l`Istituto Maugeri di Bari, la rsa Domus Sancta Familia a Locorotondo, Club del Nonne di Bari, Rssa Mamma Rosa di Turi, Hotel San Francesco a Triggiano.

Il contagio, nella residenza per anziani di Bitonto, si era diffuso a febbraio scorso tra ospiti e personale.

Per tutte le strutture, la Procura evidenzia che gli accertamenti non hanno riscontrato "violazioni della normativa di prevenzione in ordine alla gestione dei focolai epidemici" e, anzi, in alcuni casi è emersa "palesemente l`attuazione da parte dei responsabili della struttura di tutte quelle procedure atte a contenere il rischio biologico".