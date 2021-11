​​​​​​​Arrestati due spacciatori e sequestrati oltre 6 chili di droga

Nell’ambito degli specifici servizi tesi a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Bitonto hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni ed una donna di 56 anni, entrambi residenti a Bitonto, ritenuti responsabili di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. I due, nel corso di un’operazione di polizia, a seguito di un inseguimento lungo le strade alla periferia della città, sono stati fermati e sottoposti a controllo. A seguito di perquisizione in una campagna privata di pertinenza dell’abitazione della donna, sono stati rinvenuti e sequestrati di 4,6 kg di hashish, 1,6 kg di marijuana, varie bilance di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Sequestrato anche un fucile ad aria compressa con potenza superiore ai 7,5 joule, corredato da centinaia di proiettili in piombo, risultato rubato lo scorso gennaio a Bitonto.

È stato arrestato in flagranza di reato un bitontino di 76 anni che, per l’ennesima volta, si era appostato per seguire i movimenti della moglie; già denunciato per maltrattamenti in famiglia, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Ad un 75enne bitontino, responsabile di violenze e atti persecutori nei confronti della moglie, è stato notificato il divieto di avvicinamento alla vittima.

Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio tesi a contrastare il fenomeno dei furti d’auto, nelle ultime settimane sono stati recuperati 12 veicoli rubati, ancora integri. Recuperati anche svariati pezzi di motoristica e componentistica appena smontati, attrezzi atti allo scasso e jammer inibitori di frequenze radio.

Un 37enne di Cerignola è stato bloccato mentre si stava allontanando da Bitonto dopo aver caricato su un furgone pezzi di un’auto di grossa cilindrata, destinati al mercato illecito dei pezzi di ricambio; l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.