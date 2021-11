Coronavirus: in Puglia altri 251 casi. Ospedalizzati in aumento

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati ​20.339 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 251 casi positivi: 106 in provincia di Bari, -5 nella provincia BAT, 23 in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 37 provincia di Lecce, 48 in provincia di Taranto, 1 caso di residenti fuori regione, 6 casi di provincia in definizione. È stato registrato 1 decesso.

I casi attualmente positivi sono 3.227; 143 sono le persone ricoverate in area non critica, 20 sono in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.281.464 test; 273.799 sono i casi positivi; 263.727 sono i pazienti guariti; 6.845 sono le persone decedute. I 273.799 casi positivi sono così suddivisi: 99.849 nella provincia di Bari; 28.464 nella provincia BAT; 21.718 nella provincia di Brindisi; 48.377 nella provincia di Foggia; 32.127 nella provincia di Lecce; 41.741 nella provincia di Taranto; 1.010 attribuiti a residenti fuori regione; 513 di provincia in definizione.