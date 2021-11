Tentata rapina a Bari, due arresti. Il terzo in fuga: è un bitontino di 24 anni

Ieri notte, nel centro di Bari, i poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Bari hanno arrestato un cittadino marocchino 40enne, pregiudicato, e una donna barese 21enne, incensurata. I due si sono resi responsabili del reato di rapina aggravata, in concorso con una terza persona che si è data alla fuga, riconosciuta per un pregiudicato bitontino 24enne. I tre, in corso Cavour a Bari, si sono avvicinati a quattro giovani e, sotto la minaccia di un coltello a serramanico di 15 centimetri brandito dal cittadino straniero, si sono impossessati del denaro e di un telefono cellulare di un 21enne.

Un giovane del gruppo di quattro persone ha reagito, con l’intento di far desistere i tre malfattori, ma è stato colpito con un pugno al volto dal marocchino che, subito dopo, ha tentato di colpirlo al basso ventre con il coltello. Ma il giovane è riuscito ad afferrarlo per un braccio, bloccandolo.

I malfattori si sono dati alla fuga ma, alcuni istanti dopo, sono stati intercettati dai poliziotti nella vicina piazza Sant’Antonio. Dopo un breve e rocambolesco inseguimento, la coppia è stata fermata dagli agenti mentre il terzo giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce.

La perquisizione personale effettuata sul posto a carico del cittadino straniero ha consentito di rinvenire il coltello e il telefono cellulare rapinato. Al cittadino marocchino, oltre al reato di rapina, sono stati altresì contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.

La vittima ha fatto ricorso alle cure mediche al pronto soccorso del Policlinico di Bari e, al termine degli accertamenti, è stata dimessa senza gravi esiti.