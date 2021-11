Nuovi contagi, Bitonto a quota 6 nella prima settimana di novembre

Nella prima settimana di novembre si registra un leggero incremento di nuove positività al Covid-19 nel territorio dell’area metropolitana di Bari. Il tasso settimanale per 100mila abitanti passa da 26,7 casi a 28,5 casi, ben al di sotto del tasso medio nazionale rilevato dall’Istituto Superiore di Sanità, pari a 78 casi per 100mila abitanti.

A livello della Asl Bari, la circolazione del virus resta contenuta, con 23 comuni su 41 con un numero di nuovi casi settimanali che oscilla tra 0 e 5.

Bitonto fa registrare 6 nuovi casi nella settimana dal 1° al 7 novembre, la metà di quelli accertati nella settimana precedente, quando c’era stato un picco di nuovi contagi rispetto ai 2 dei sette giorni ancora precedenti.

Intanto la campagna di vaccinazione anti Covid nell’ultima settimana ha ampiamente superato il muro dei 2 milioni di vaccini somministrati, attestandosi esattamente a quota 2 milioni 12.855 dosi, di cui 49.389 richiami e con una netta prevalenza – oltre 31mila – di somministrazioni effettuate in favore della fascia d’età dai 60 anni in poi.

La copertura vaccinale dei residenti over 12 del Barese è generalmente molto elevata, con il 91% di prime dosi e l’88% di cicli completati. Tra gli over 60, in particolare, la copertura completa sale ancora sino a quota 96%, con una adesione straordinaria registrata tra i 70-79enni: il 99% ha già fatto la prima dose e il 98% ha completato la scheda vaccinale.

Ulteriori margini di crescita ci sono tra le generazioni più giovani, in una fascia ampia che va dai giovanissimi 12-19enni (un punto in più, 83%, di copertura totale) ai 40-49enni, mentre il target 50-59 è già oltre il 91% di residenti che hanno ultimato la vaccinazione.

Molto buone le coperture territoriali.

Oltre ai 30 comuni che hanno centrato il traguardo del 90% di vaccinati con prima dose, si segnalano i nove che hanno raggiunto percentuali altrettanto alte di completamente vaccinati. La città di Bari è tra le prime realtà italiane ad aver raggiunto il 90% di residenti over 12 con ciclo completo, in buona compagnia con i comuni di Noci (92%), Putignano (91%), nonché Sammichele di Bari, Bitetto, Bitonto, Giovinazzo, Monopoli e Polignano, tutti col 90%.