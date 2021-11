Servizi igienici fuori uso al polisportivo Nicola Rossiello

Al polisportivo Nicola Rossiello è inibito l’accesso in gradinata al pubblico. Dal sopralluogo effettuato dal consigliere comunale di opposizione Francesco Natilla (presidente della Commissione consiliare Controllo e Garanzia, che nei giorni scorsi ha denunciato lo stato precario di alcune strutture sportive della città) è emerso che i servizi igienici per gli spettatori non sono ancora stati riparati e restano quindi inutilizzabili. “Per non parlare – aggiunge – di alcuni spogliatoi con i lavandini rotti e le prese di corrente rotte e i fili scoperti, a rischio dell'incolumità fisica e della vita stessa di chi li frequenta…”.

Una situazione che la Commissione consiliare Controllo e Garanzia aveva segnalato oltre un anno fa, chiedendo di provvedere con urgenza ai lavori di riparazione. Ma nulla è stato fatto.

“Cosa deve accadere di più degradante e pericoloso perché sindaco e assessore allo sport in primis dimostrino di provare vergogna per questo disastro amministrativo?”, chiede Natilla.