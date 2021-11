Palazzo Gentile in arancione per dire no alla violenza contro le donne

L’amministrazione comunale ha aderito alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite dedicato all'uguaglianza di genere e all'emancipazione delle donne.

Lo ha fatto illuminando di arancione la facciata di Palazzo Gentile ieri, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa di illuminare la sede municipale con il colore scelto da UN Women per simboleggiare un futuro senza violenza sulle donne, realizzata anche su sollecitazione del circolo territoriale “Enzo Lisi” di Fratelli d’Italia, conclude la serie di eventi culturali e informativi promossi dall’amministrazione comunale di Bitonto, e in particolare dall’Assessorato alle Pari opportunità, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme.