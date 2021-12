Riscaldamento guasto al liceo scientifico, Scolamacchia: "Ordinati i nuovi generatori"

I termosifoni restano spenti al liceo scientifico Galileo Galilei. L’impianto di risaldamento è guasto, e i tempi di ripristino non si annunciano brevi. Ieri gli studenti hanno scioperato, stanchi di dover restare in aula con addosso giubbotti e coperte.

Un problema denunciato dall’ex consigliere regionale Domenico Damascelli e dalla consigliera comunale Carmela Rossiello, che hanno sollecitato l’intervento della Città Metropolitana di Bari, cui compete la gestione delle scuole superiori della provincia: ”Bitonto dovrebbe essere ben rappresentata in Città Metropolitana, e non è normale che, da inizio anno, non sia stata fatta un’adeguata programmazione e verifica degli impianti termici”.

Ieri è emerso che anche altri istituti secondari di secondo grado della città sono al gelo. Situazione critica di cui abbiamo chiesto conto all’assessora all’edilizia scolastica Angela Scolamacchia, perché se è vero che la competenza sulle scuole superiori è sovracomunale, è anche vero che spetta alle autorità cittadine incalzare chi di dovere.

“Ho sentito più volte Marco Bronzini (consigliere delegato della Città Metropolitana per la programmazione e l’edilizia scolastica, ndr) per la questione riscaldamento al liceo scientifico. È stato molto chiaro ed esaustivo – ha dichiarato l’assessora a BitontoLive – riferendomi le azioni intraprese dal 18 novembre, giorno della segnalazione da parte della preside, ad oggi. C'è stato un sopralluogo in seguito al quale è stato individuato il guasto: sostituzione dei generatori e intervento sulla rete idraulica. È stato quindi necessario varare, in data 25 novembre, una delibera di assestamento di bilancio”.

“Nel frattempo – ha aggiunto Scolamacchia – sono già stati ordinati i nuovi generatori che arriveranno in settimana (sempre che siano già disponibili). In ogni caso nei prossimi giorni si lavorerà sulla rete idraulica”.

“Bronzini ha anche chiarito che prima di mandare a regime l'impianto non è possibile prevedere eventuali guasti o anomalie. In ogni caso gli ho chiesto una verifica sugli impianti di tutte le scuole superiori bitontine”, ha concluso l’assessora.