Contagi in discesa a Bitonto: 9 casi in meno nell'ultima settimana di monitoraggio

Il monitoraggio dell’ASL Bari, nella settimana tra il 29 novembre e il 5 dicembre, fa registrare livelli stabili in tutta l’area metropolitana di Bari, con un tasso d’incidenza pari a 28,3 per 100mila abitanti. In 25 comuni, sui 41 totali, il numero di nuovi contagi è compreso tra zero e cinque. Tra questi c’è Bitonto, con 5 casi accertati a fronte dei 16 della settimana precedente.

Continua l’attività di contenimento del virus Sars Cov 2, garantita dall’intervento tempestivo delle strutture di tracciamento della Asl.

La campagna vaccinale è entrata ormai in una fase di accelerazione, necessaria per rispondere all’esigenza di effettuare i richiami a beneficio della popolazione over 18. Si è passati, infatti, dalle circa 22mila somministrazioni settimanali d’inizio novembre alle oltre 70mila degli ultimi sette giorni. Nel complesso si è raggiunta quota 2 milioni e 208.243 dosi somministrate, di cui 207.454 terze dosi.

A Bitonto sono state somministrate in tutto 90.791 dosi (43.858 prime e 39.414 seconde).

La copertura della popolazione vaccinabile over 12, con almeno una dose, cresce questa settimana sino al 92%. Un segnale confortante, in particolare, arriva dall’aumento di un punto percentuale per le prime dosi erogate in tutte le fasce d’età under 60: i 12-19 anni salgono al 90% di vaccinati almeno con una dose, così come i target 20-29 (85%), 30-39 (85%), 40-49 (89%) e 50-59 (95%). Straordinaria la “protezione” raggiunta nella classe 70-79 anni, dove praticamente il 100 per cento dei residenti ha completato la schedula vaccinale primaria.

La crescita, inoltre, è sostenuta soprattutto per i richiami, dove la copertura – calcolata rispetto ai residenti over 18 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi - è passata in una settimana dal 32,6% al 41,8%, con una percentuale che sale sino al 64% tra gli over 80. Il punto massimo viene toccato nella città di Bari con il 47% di copertura tra gli over 18 e il 67,8% di ultraottantenni vaccinati con dose “booster”.

Notevoli i risultati nei territori, dove hanno centrato e superato l’obiettivo del 90% di residenti over 12 vaccinati con almeno la prima dose 35 comuni su 41, con Bitonto al 94% e Bari al 93%, e in 27 hanno raggiunto lo stesso traguardo anche per il ciclo completo.