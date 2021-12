A Bitonto nuovi contagi più che raddoppiati in una settimana: da 9 a 20

Il report della settimana 6-12 dicembre evidenzia un aumento delle nuove positività: il tasso settimanale sale in tutta l’area metropolitana di Bari a 49,2 per 100mila abitanti, il 24% in più rispetto al dato precedente. Resta comunque un numero significativo di Comuni, pari a 20, nella fascia di casi compresa tra zero e cinque nuovi contagi settimanali. Non è il caso di Bitonto, dove la scorsa settimana si sono registrati 20 casi, più del doppio rispetto ai 9 dei sette giorni precedenti.

L’attività di tracciamento e contenimento del virus Sars Cov 2 si sta facendo particolarmente intensa. La campagna vaccinale anti Covid, con l’avvio della somministrazione anche tra i più piccoli (bambine e bambini dai 5 agli 11 anni), amplia ulteriormente il suo raggio d’azione e il volume d’attività. Negli ultimi sette giorni sono stati inoculati 91.329 vaccini, in gran parte richiami ma con una importante quota di prime dosi, circa 3.200. In tutti i centri vaccinali del territorio sinora sono state somministrate 295.075 dosi booster (di richiamo) sul totale di 2milioni e 312.276 dosi.

A Bitonto sono state somministrate finora 94.136 dosi, di cui 43.673 prime e 39.666. Ancora indisponibile il dato delle terze dosi di richiamo.

Le coperture vaccinali sono ancora in crescita tra gli over 12 sia per la prima dose (92%) sia per il ciclo completo (91%) nell’intera area metropolitana di Bari. In salita di un punto percentuale la copertura completa tra i giovanissimi 12-19enni (86%), 20-29 e 30-39enni (83%), nonché nelle fasce 40-49 (88%) e 50-59 anni (94%).

Rispetto ai richiami, in particolare, è già coperto il 52,3% degli over 18 vaccinabili (con ciclo completato da almeno cinque mesi) e il 75% tra gli over 80. Percentuali che aumentano nella città di Bari, dove il 57,9% degli over 18 ha ricevuto la dose booster – quasi nove punti in più in una settimana – mentre tra gli ultraottantenni la copertura sale sino al 77,8%.

“Nella situazione attuale è più che mai necessario intensificare gli sforzi per aumentare la vaccinazione completa, sensibilizzare i genitori dei piccoli tra 5 e 11 anni affinché scelgano con fiducia di proteggere i propri figli, nonché per somministrare dosi di richiamo a tutti gli aventi diritto. Rimane prioritario, infine, continuare ad utilizzare in modo appropriato le mascherine, mantenere misure di igiene delle mani e garantire un'adeguata ventilazione negli spazi chiusi”, raccomanda il dg dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce.