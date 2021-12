Contagi nelle scuole della provincia: 204 dal 13 al 19 dicembre

È in crescita la circolazione del virus nelle scuole dell’area metropolitana di Bari: sono 204 i casi registrati nella settimana dal 13 al 19 dicembre, 57 in più rispetto ai 147 risalenti alla settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio fornito dal team Covid Scuole dell’Epidemic Intelligence center dell’Asl Bari, che fra il 13 dicembre e il 19 dicembre ha intercettato in totale 204 casi positivi, di cui 182 studenti e 22 operatori scolastici.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 79 nelle scuole primarie, (73 alunni e 6 personale scolastico), 50 nelle scuole secondarie di primo grado (46 alunni e 4 personale scolastico), 38 nelle scuole dell’infanzia (31 alunni e 7 personale scolastico), e infine 37 nelle scuole secondarie di secondo grado (32 alunni e 5 personale scolastico).

“I casi – spiega Federica Di Mauro, responsabile dell’Epidemic Intelligence center Asl – sono per la maggior parte ancora una volta originati da soggetti non vaccinati. L’aumento delle positività è in regola con l’andamento epidemiologico nella popolazione generale ed è anche il frutto di un tracciamento che continua ad essere tempestivo, tanto che in 24 ore dalla segnalazione avviene la presa in carico e scattano tutte le procedure previste dalla sorveglianza sanitaria”.

Sono 53 finora le classi per le quali è stato necessario adottare il provvedimento di quarantena nei 311 istituti di ogni ordine e grado che ricadono nel territorio provinciale.

“Le positività registrate negli ultimi sette giorni – aggiunge Severina Cavalli, coordinatrice del team Covid Scuole dell’Eic – sono legate in alcuni casi a focolai ancora attivi che stiamo tenendo sotto controllo. Una volta isolati i casi positivi, l’istituto procede con la didattica a distanza, nel frattempo si fissano i tamponi di controllo, fino a quando i positivi non si negativizzano e la classe può rientrare in presenza”.

Il numero più elevato di infezioni tra gli studenti è stato tracciato ancora una volta nella scuola primaria e nella media per un totale complessivo di 129 casi per lo più riferibili alla popolazione pediatrica 5-11 anni che ha avuto accesso alla vaccinazione da pochi giorni, a partire dal 16 dicembre e che sta progressivamente ricevendo la protezione dal virus.