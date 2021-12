Coronavirus, sfondato il tetto dei 1.100 contagi. Due i decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 40.705test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.134 casi positivi, così suddivisi: 354 in provincia di Bari, 136 nella provincia BAT, 147 in provincia di Brindisi, 158 in provincia di Foggia, 223 provincia di Lecce, 87 in provincia di Taranto, 23casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 2 decessi.

I casi attualmente positivi sono 9.004; 166 sono le persone ricoverate in area non critica, 26 sono in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 5.317.777 test; 290.328 sono i casi positivi; 274.377 sono i pazienti guariti; 6.947 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 104.186 nella provincia di Bari; 29.547 nella provincia BAT; 23.739 nella provincia di Brindisi; 52.033 nella provincia di Foggia; 35.106nella provincia di Lecce; 44.017 nella provincia di Taranto; 1.149 attribuiti a residenti fuori regione; 551 di provincia in definizione.

Anche oggi forniamo i dati della pandemia riscontrati esattamente nello stesso giorno di un anno fa, in modo che ciascuno si possa fare una idea compiuta dell'andamento del contagio e dell'efficacia dei vaccini.

Covid, contagi e decessi di un anno fa

Mercoledì 23 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 10.492 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 942 casi positivi: 306 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 68 nella provincia BAT, 205 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 208 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Sono stati registrati 20 decessi.