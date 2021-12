Annullata l’inaugurazione di piazza Caduti del terrorismo il 30 dicembre

Con un video messaggio sulla sua pagina facebook di oltre 8 minuti, in cui l’emozione e la commozione prendono spesso il sopravvento, il sindaco Michele Abbaticchio si è rivolto ai cittadini alla vigilia di Natale. Non solo per gli auguri ma soprattutto per un aggiornamento sulla situazione pandemica e per un appello alla responsabilità, in un momento tanto delicato in cui i contagi da Covid-19 si stanno di nuovo moltiplicando e la capacità di resistenza collettiva è stremata da due anni di lotta contro il virus.

“Buonasera a tutti, siamo qui insieme perché vi ho sentiti preoccupati, mi hanno scritto in molti, molti hanno letto dell’aumento dei contagi tra i nostri bambini. È la prima volta, in questi due anni tremendi che il destino ci ha consegnato da sopportare, che noi genitori abbiamo davvero paura per i nostri bambini. È una forma più subdola di violenza pandemica, perché sta colpendo l’anello che temevamo di più colpisse, che sono appunto i minori, che sono allo stesso tempo l’anello più forte della nostra comunità.

Ora abbiamo 150 casi positivi a Bitonto, stanno aumentando anche da noi come stanno aumentando in tutta la Puglia e nelle altre regioni, che stanno attraversando già il periodo peggiore. Noi, negli ultimi due anni l’abbiamo affrontato soprattutto tra gennaio e aprile.

In questo momento siamo confortati sicuramente da percentuali di vaccinazione della nostra popolazione molto alte, che superano ampiamente il 90%. Il nostro hub sta procedendo alle terze dosi e soprattutto sto vedendo – e sono molto fiero di questo – che molti di noi non stanno avendo paura di vaccinare i propri bambini. Io sono qui per tutti quei genitori che, comprensibilmente, stanno aspettando e hanno ancora timore a vaccinare i propri figli. Io vi dico: non dobbiamo avere paura, perché in questo momento siamo molto più forti del virus, perché più consapevoli, sappiamo quali sono le nostre responsabilità, sappiamo perfettamente quali sono i nostri doveri, non avevamo necessità che ce lo ricordasse il Governo, io ne sono fortemente convinto, ed è inutile parlare delle nuove regole che, peraltro, non sono ancora in vigore, ma non dobbiamo aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sappiamo che i nostri ragazzi hanno voglia di stare insieme e di riprendere socialità, ma la mascherina all’aperto dobbiamo ricominciare a mettercela, dobbiamo avere fiducia nelle vaccinazioni e dobbiamo mandare i nostri bambini a vaccinarsi, anche perché quello che è accaduto nelle scuole, l’interruzione della presenza fisica, ha creato degli effetti devastanti che vorrei assolutamente non vedere più per i prossimi anni. Purtroppo ne continuiamo ad avere alcune conseguenze ma, se non vacciniamo anche i nostri figli, li continueremo a subire. Già sento che si sta parlando di prolungare le ferie natalizie per quanto riguarda gli istituti scolastici.

Io voglio dirvi solo questo: non posso vincere la partita da solo, né la polizia municipale, né i carabinieri né la polizia, non possiamo sostituirci ad ogni singolo cittadino ma possiamo, come abbiamo fatto in gran parte dei casi, manifestare un senso di alta responsabilità in cui il nostro centro di vaccinazione è stato il terminale della nostra volontà, del nostro spirito di protezione.

Noi sappiamo perfettamente cosa dobbiamo fare, sia per proteggere noi sia per proteggere le persone più care, e l’augurio nella vigilia di Natale che dobbiamo farci è quello di essere consapevoli di quello che già sappiamo e di essere coerenti e consequenziali, e soprattutto smetterla di delegare ad altri quella che è una vittoria che possiamo conseguire da soli, in un campo aperto in cui abbiamo tutte le possibilità di vincere. È chiaro che gli altri hanno le loro responsabilità, ma è altrettanto chiaro che nel 99% dei casi i contagi dipendono da situazioni familiari e in aule chiuse, da situazioni in cui comunque, se ci siamo vaccinati – lo stanno dimostrando i dati – il nostro fisico regge, ci protegge e ci consente di continuare a vivere, con rapporti sociali più prudenti, ma perlomeno di riprendere quella socializzazione che ci era tanto mancata in questo tempo.

Adesso noi cercheremo di fare la nostra parte, cercheremo come istituzione di dare il nostro esempio: avevamo previsto un grande evento per l’inaugurazione di piazza Caduti del Terrorismo il 30 dicembre, non lo faremo più e sapete quanto mi costa, non a livello politico ma perché l’avevamo pensato anche per omaggiare il ricordo di Annarosa Tarantino che, come sapete, ha perso la vita proprio il 30 dicembre, ma dobbiamo dare il buon esempio e lo continueremo a dare, e tutti noi cittadini dobbiamo cercare di darlo e di convincere i nostri vicini, i nostri parenti e i nostri amici a fare quello che è giusto.

Volevo approfittare di questa diretta non solo per comunicarvi i dati che mi avete chiesto e che vi ho detto, ma anche per augurarvi un buon Natale, sperando che questo Natale lo si passi nel modo più prudente possibile, ma soprattutto approfittando dell’affetto dei nostri cari, di tutte le persone che ci sono vicine ogni giorno. Mai come questo Natale ho toccato la sofferenza di molte famiglie, ed è una sofferenza non più soltanto fisica o economica, ma soprattutto psicologica, di debolezza e di necessità di protezione. Quindi smettiamola di odiarci reciprocamente, perché la pandemia sicuramente ci ha lasciato questa lezione, e cominciamo ad essere più comprensivi con gli altri. Vi auguro la fortuna che ho avuto io: quella di conoscere tante persone che ne avevano bisogno , persone oneste che hanno conservato la propria dignità e che, anche chiedendo aiuto, mi hanno dato una grandissima lezione di moralità e collaborazione umana e sociale.

Auguri di buon Natale a tutti, sapete quanto ci tengo a questa città, e se non lo sapete, fa niente, perché vi posso assicurare che continuerei a dare l’anima e tutto quello che ho per proteggere quante più persone possibili. Questa partita davvero la dobbiamo vincere tutti insieme, grazie e un bacio a tutti”.