Bitonto perde don Antonio Mattia

È venuto a mancare don Antonio Mattia. Avrebbe compiuto 89 anni fra qualche giorno, il prossimo 17 gennaio. Bitonto perde un grande punto di riferimento spirituale, una persona straordinaria di vivissima intelligenza.

Ordinato sacerdote il 15 luglio del 1956, don Antonio per moltissimi anni è stato alla guida della comunità parrocchiale di Cristo Re. Ad ottobre 2011 il suo commiato, con un discorso di cui riportiamo alcuni stralci perché raccontano meglio di qualsiasi ricordo la sua essenza spirituale ed umana.

“Il Signore mi ha voluto bene per tanti motivi, ed è bello a questa età guardare dietro e constatare che realmente io non sono stato mai solo. Sono cresciuto senza un padre, rimasto orfano a sette anni per l’atroce guerra. Ho sofferto la guerra, ma il Signore mi è stato sempre vicino. La mia vita ha conosciuto un cambiamento totale: da ragazzino, almeno nelle prime classi della scuola media, ero difficilmente afferrabile. Ma proprio in terza media è avvenuto il cambiamento.

Cosa mi ha aiutato di più? Ero inafferrabile, ma mi piaceva leggere. Ho letto tanto, buono e brutto e mi colpì un libro, Storia di un’anima, l’autobiografia di Santa Teresa di Gesù Bambino. Mi liquidò. Santa Teresa di Gesù Bambino fu il mio ideale. Poi venne un bel regalo che mi fece una suora mentre pregavo (era cambiato tutto, mi vedevano pregare in chiesa, in cappella!). Un giorno, da sotto il suo abito mise fuori un libricino L’imitazione di Cristo. Fu il secondo colpo. Ma non solo a questi eventi voglio dire grazie, giacché vado in pensione. E se vado in pensione, la memoria è importante per continuare a vedere i tesori della nostra vita, tesori dai quali non bisogna mai allontanarsi.

Amare la Chiesa significa amarci gli uni gli altri, come fratelli, come sorelle”.