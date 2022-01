Nuovi positivi, a Bitonto 145 nella settimana di Natale

La marcata tendenza al rialzo delle nuove positività viene registrata nel territorio dell’Asl Bari anche nel report della settimana 20-26 dicembre. Il tasso d’incidenza settimanale sale sino a 174,5 casi per 100mila abitanti, in incremento del 67,9% rispetto al dato rilevato nei sette giorni precedenti e con conferme di crescita anche nelle ultime ore. Il tasso calcolato al 30 dicembre, infatti, è già a quota 334 per 100mila abitanti.

Bitonto, con 145 nuovi contagi accertati tra il 20 e il 26 dicembre (107 in più rispetto ai 38 della settimana precedente) è il secondo comune del Barese, dopo il capoluogo, per numero di nuovi casi registrati (vedi tabella pubblicata).

Sul versante della campagna anti Covid, che dura ininterrottamente da un anno, i centri vaccinali del territorio hanno raggiunto finora 2 milioni e 485.432 somministrazioni, tra prime, seconde dosi e richiami. In forte ascesa la campagna con dose booster (terza): ne sono state somministrate 435.649.

Prosegue molto bene anche la vaccinazione in età pediatrica, riservata ai bambini dai 5 agli 11 anni, con oltre 11.700 somministrazioni eseguite in quasi due settimane tra sedute scolastiche, open day negli hub e l’attività dei pediatri di libera scelta.

Il grande lavoro dei centri vaccinali si riflette nell’elevata copertura garantita alla popolazione, giunta ormai al 92% con ciclo completo tra gli over 12, sia per fasce di età sia per categorie di rischio. Dai 50 anni in poi, inoltre, il 97% dei residenti a Bari e provincia ha fatto la prima dose e completato il ciclo primario. In crescita anche le percentuali nell’ampia fascia dai 12 anni ai 49: l’88% ha ricevuto almeno la prima dose, l’86% ha ultimato la scheda vaccinale.

“Ciò nonostante – raccomanda il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce – l’elevata circolazione del virus Sars Cov 2 in tutti i comuni dell’area metropolitana di Bari impone all’intera popolazione un rigoroso rispetto non solo delle norme stabilite a livello nazionale ma anche, a maggior ragione, delle regole di prevenzione ormai ben note: evitare il più possibile situazioni di assembramento all’aperto e al chiuso, uso appropriato delle mascherine, igiene delle mani e adeguata areazione degli ambienti, sia in contesti abitativi sia nei luoghi di lavoro”.