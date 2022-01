Riapertura scuole, l'assessore Leo: "Mancano presupposti giuridici per rinvio"

“Monitoriamo la situazione, vediamo cosa succede nelle prossime ore”. Così l’assessore all’istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, interpellato dall’Ansa su possibili ordinanze della Regione in vista della ripresa delle lezioni, fissate per lunedì 10 gennaio.

"Essendo in zona bianca – ha spiegato – non ci sarebbero i presupposti giuridici per una eventuale ordinanza sulla riapertura delle scuole. Il nostro obiettivo adesso è vaccinare il più possibile e la Puglia è prima in Italia per le vaccinazioni pediatriche”.

“È chiaro – ha aggiunto Leo – che ci sono alcuni problemi legati all’aumento dei contagi Covid, ci sono docenti e personale scolastico in quarantena perché positivi, mancano le mascherine ffp2”.

“Però, allo stato attuale – ha ribadito l’assessore – rispetto ad una eventuale ordinanza regionale non ci sono le condizioni, non ci sono i presupposti giuridici trovandoci in zona bianca”.

Dalla Regione non ci sono segnali che lascino presagire imminenti provvedimenti restrittivi sul fronte scolastico: viene ribadito che la decisione spetta al governo centrale, nonostante le forti preoccupazioni espresse sulla riapertura delle scuole lunedì.

Intanto, però, alcuni sindaci pugliesi hanno disposto con proprie ordinanze la dad a scuola, come la prima cittadina di Copertino, in provincia di Lecce, che in ragione dei 1.087 casi positivi riscontrati su 23mila abitanti, ha deciso di sospendere per una settimana le lezioni in presenza, “a tutela dei ragazzi e delle loro famiglie”.

Stessa decisione da parte del sindaco di Orsara di Puglia, nel Foggiano, che ha emanato un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compreso il nido, dal 10 al 15 gennaio.

In tutta Italia sono duemila i prèsidi che hanno firmato l’appello per rinviare il rientro a scuola, chiedendo due settimane di didattica a distanza anche per far fronte alle numerose assenze del personale scolastico. Ma il ministro della salute, Roberto Speranza, insiste: “In aula in sicurezza”. Eppure, a due giorni dalla prevista riapertura, le scuole non sono state dotate di mascherine ffp2 (obbligatorie) per gli alunni, che quindi dovrebbero essere a carico delle famiglie, e in molti casi neppure per il personale scolastico.

E poi c’è il grande punto interrogativo della tempistica dei test e del tracciamento, con il rischio che la scuola abbia notizia dei risultati dei tamponi effettuati solo diversi giorni dopo, e che nel frattempo eventuali contagi si diffondano.