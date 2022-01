Liceo Sylos al gelo, gli studenti: "Non torneremo a scuola senza riscaldamento"

Gli studenti del liceo Carmine Sylos non torneranno sui banchi finché non sarà ripristinato il riscaldamento nelle aule. Ad annunciare “l’assenza giustificata dell'intera comunità studentesca a partire da domani e fino a risoluzione del disagio” è la rappresentanza studentesca del liceo classico, linguistico, scienze umane ed economico sociale Sylos, con una nota indirizzata alla dirigente scolastica professoressa Irma D’Ambrosio, all’Ufficio Scolastico regionale e provinciale e al sindaco della Città Metropolitana di Bari, ente a cui compete la gestione degli istituti secondari di secondo grado del territorio.

Gli studenti lamentano il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento scolastico e la conseguente impossibilità di restare in aula. “A causa dell'abbassamento delle temperature esterne nonché del concomitante mancato funzionamento dell'iimpianto di riscaldamento scolastico – scrivono – il microclima ambientale interno alle aule, al di sotto delle temperature previste dalle norme vigenti, è inadeguato alla permanenza degli studenti per l’intera durata delle lezioni giornaliere. La necessità, inoltre, di aerare periodicamente gli ambienti e le aule per il riciclo di aria a causa dell'attuale situazione pandemica, rende ancora più rigide e non sostenibili le temperature interne nonché la permanenza in aula”.

La rappresentanza studentesca chiede con urgenza interventi tecnici per il ripristino del regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, anche mediante interventi in emergenza; chiede inoltre che, in assenza delle condizioni idonee, vengano garantite “modalità alternative alla didattica in presenza”.