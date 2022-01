Manto stradale rattoppato in via Filippo Neri Copyright: Bitonto sei bellahah

Manto stradale rattoppato in via Filippo Neri Copyright: Bitonto sei bellahah

Manto stradale rattoppato in via Filippo Neri Copyright: Bitonto sei bellahah

Manto stradale rattoppato in via Filippo Neri Copyright: Bitonto sei bellahah

Manto stradale rattoppato in via Filippo Neri Copyright: Bitonto sei bellahah

Il comitato spontaneo per il decoro “Bitonto sei bellahah” segnala e contesta gli interventi di rattoppo del manto stradale crivellato di buche eseguiti nei giorni scorsi in via Filippo Neri, traversa di via Traiana.

“La stradina – scrive il comitato – si presenta visibilmente devastata, rendendo completamente inutili, oltre che mal eseguiti, tali lavori. Con buona pace di residenti e avventori”.