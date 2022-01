Voragine in via Montebello, a 7 metri dal cancello d'ingresso della Sylos

Una voragine in via Montebello, a circa sette metri dal cancello d’ingresso della scuola statale Sylos, mette a rischio l’incolumità di alunni e personale che frequentano il plesso scolastico, e rappresenta una barriera insormontabile per le persone con disabilità e a ridotta capacità motoria.

La beffa è che la fossa nell'asfalto trova proprio sulle strisce pedonali. Lo denuncia il comitato per il decoro urbano “Bitonto sei bellahaha”: “L’enorme buca, esistente da circa otto mesi, necessiterebbe di un intervento urgente che, allo stato attuale, non risulta ancora previsto”.