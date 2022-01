Un aneurisma cerebrale se l’è portato via. Oggi l’ultimo saluto a Pasquale Amendolagine, sovrintendente capo della Polizia locale, morto sabato sera all’età di 63 anni.

Era entrato nel Comando dei Vigili urbani di Bitonto esattamente trent’anni fa, prima come agente e poi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sempre disponibile e cortese.

In città era conosciuto e stimato anche per il suo impegno sportivo, come “anima” del Torrione Bitonto, dopo aver militato nella squadra prima come portiere e poi come allenatore.

I funerali si svolgeranno alle 11.30 nella parrocchia di Sant'Andrea apostolo.